CHP'i Burcu Köksal: Değişim Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacaktır Parti içerisindeki tartışmalara yönelik konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Bir değişim CHP’de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak bir değişimdir" dedi.

İHA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükseliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim hareketi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun canını sıkmayı sürdürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM makamında gazetecilerle bir araya geldi.

"Değişim Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacaktır"

Köksal, seçim sonrasında CHP’de liderlik yarışına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

Belli yerlerde istediğimiz oyu alamadık. Meclis grubunda grup başkanvekilleri olarak üçümüzde yeni görevlere başladık. Yeni atanan MYK da ilk toplantısında kongre takvimini açıkladı. 3 Temmuz itibari ile mahalli seçimler başlayacak. Bir değişim CHP’de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak bir değişimdir.

İmamoğlu sorusuna yanıt verdi

İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi durumunda partinin izleyeceği yol ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi: