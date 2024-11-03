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AA

CHP'li belediyelerde işçiler, paralarını alamamaktan şikayetçi...

İstanbul'da CHP'li 4 ilçe belediyesinin işçileri, aldıkları yeni kararı basın açıklamasıyla duyurdu.

İstanbul'da Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy Belediyesi işçileri, yaptıkları açıklamada süresiz grev kararı aldıklarını belirtti.

İşçiler, yaptıkları açıklamada grevin gerekçesine de değindi ve Genel İş Sendikası ile CHP yönetimi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini açıkladı.

"SEÇİMDEN BERİ MAAŞ YATMIYOR"

Kartal, işçilerin greve başlamasının ardından da çöp dağlarına teslim oldu. Yollar çöpten geçilmezken, zam talepleri karşılanmadığı için iş bırakan ve greve başlayan işçiler, "Ücret teklifleri taleplerimizden çok uzak." dedi.

Ayrıca greve giden ve belediye önünde toplanan işçilerin çoğu, maaşların seçimden bu yana yatmadığını da belirtti.

İŞÇİLER SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Günlük brüt yevmiyeleri 900 lira olan işçilerin talebi 1850 lirayken, belediye yönetimi 1320 lira teklif etti. Ücret, sosyal destekler, yemek/yol parası, yakacak yardımı, çocuk desteği gibi konularda taleplerinin karşılanmasını bekleyen işçiler, talepleri karşılanana kadar da greve devam edeceklerini söyledi.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirtti.

"MASA TEKRAR KURULANA KADAR"

Değirmenci, şöyle devam etti:

Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam.

"KARTAL İŞÇİSİ YALNIZ BIRAKILMAMALI"

Okunan ortak açıklamanın ardından, "Değerli arkadaşlar, hepinize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Kartal işçisi yalnız bırakılmamalı. O yüzden tüm işçileri, emekçileri ailelerimizle birlikte yarın buraya da katılmaya çağırıyoruz." denildi.

İşçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

9 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ: SONUÇ ÇIKMADI

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçileri, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldı.

Belediye çevresine "Bu iş yerinde grev var", "Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için", "Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak" yazılı pankartlar asıldı.

Greve katılanlardan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni, eski hakem Deniz Ateş Bitnel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Bitnel, 1 Temmuz itibarıyla belediye sendikası ve işçi sendikalarının görüşmeye başladığını belirterek, 9 görüşme gerçekleşmesine rağmen bir sonuca varılamadığını aktardı.

İŞÇİLERE YÜZDE 15 ORANINDA ZAM TEKLİF EDİLDİ

Belediye sendikasının işçilere yüzde 15 gibi zam oranı teklif ettiğini ifade eden Bitnel, bu oranın işçiler tarafından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bitnel, sulh yoluna giderek görüşmelerin devam edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

İşçi arkadaşlarımız dün gece itibarıyla greve çıktı. Grev, görüşmeler sonuçlanana kadar devam edecek. İşçi arkadaşlarımızın yaşamları için gerekli olan ücret talepleri karşılanana kadar iş bırakma kararının arkasında duracağız. Görüşmedeki tıkanıklık giderilene kadar işçiler haklarını savunmaya ve iş bırakmaya devam edecek. Umarım çok kısa sürede bu görüşmeler sonuçlanır, işçiler hak ettiği ücreti alır. Sürecin çok uzamayacağını işçiler olarak umut ediyoruz. Umarım işveren sendikası da taleplerimiz doğrultusunda gerekli adımları atar.

Grev kararının belediyeye 15 gün önce asıldığını ifade eden Bitnel, "15 gün bitiminde gerekli şartlara uyulmadığı için dün gece saat 00.00 itibarıyla işçiler greve çıktı. İşçiler, talepleri işveren tarafından karşılanana kadar grev kararından vazgeçmeyecek." diye konuştu.