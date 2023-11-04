CHP'li Abdullah Şahin, mikrofonu kapatılınca sahnede zıplayarak elindeki kağıtları yere attı Kurultayda kürsüye çıkan CHP'li Abdullah Şahin, konuşması sırasında mikrofonunun kapanmasına isyan etti. Süresi bittiği belirtilen Şahin, sinirlenerek notlarını fırlatıp kürsüden indi.

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ensonhaber.com

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı.

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçiyor.

Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kurultayda söz isteyen delegelere 5'er dakikalık süre veriliyor.

Konuşma yapmak için kürsüye çıktı

CHP'li Abdullah Şahin konuşmasını yapmak üzere mikrofon karşısına geçti.

Obezlere değindi

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda konuşan CHP'li Abdullah Şahin, kurultay konuşmasında spor, sağlık ve gençliğin sorunları ile ilgili konulara değildi.

Mikrofonu kapatıldı

Şahin'in konuşma süresi dolduğu için mikrofonu kapatıldı.

Bunun üzerine Şahin ayrıca ek süre istedi.

Sinirden sahnede zıpladı

Kendisine ek süre verilmediği için sinirlenip yerinde zıplayarak, konuşma kağıtlarını yere fırlattı ve sahneden indi.