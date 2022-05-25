CHP'li Abdüllatif Şener Milli Uzay Programı'nı ti'ye aldı

Türkiye'nin uzay programı girişimini eleştiren Abdüllatif Şener, yaptığı paylaşımla bu projenin gereksiz olduğunu savundu.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bir hayali daha gerçekleştirmek adına hedef koydu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı.

Aranan kriterleri açıklanması sonrası bir günde 4 milyon üzerinde taleple karşılanırken, Türkiye'nin uzay hedefine muhalefetten tepki geldi.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti kuran ve daha sonra yeterli desteği bulamayıp CHP'ye geçen ve burada milletvekilliği yapan Abdüllatif Şener, Milli Uzay Programı'yla dalga geçti.

"İnin yeryüzüne Allah aşkına"

Uzay programının gereksiz olduğunu savunan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanı uzay programını açıklamışmış... Tepeden milleti seyretmeyi bırakın; inin yeryüzüne, sebep olduğunuz acıları bir hissedin Allah aşkına!"