CHP'li Adalar Belediyesi köpek heykeli açılışı yaptı

CHP itperestlikle heykel seviciliği de birleştirdi...
Her fırsatta bir belediyesi 'heykel hizmetiyle' gündeme gelen CHP, TBMM'de kabul edilen sokak köpeklerine yönelik yasayı da uygulamayacağını açıklamıştı.
Son dönemde art arda yaşanan köpek saldırıları ve küçük çocukların ölümüne rağmen CHP'li belediyeler bildiklerinden şaşmıyor.
ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN KÖPEK HEYKELİ AÇTILAR
Küçücük çocuklar köpek saldırılarında can verirken CHP'li Adalar Belediyesi yine heykel açılışı yaptı.
Bu kez heykel de bir sokak köpeğinin heykeliydi...
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da köpek sevicilerle birlikte katıldığı açılışta Kınalıada İskelesi'nde yıllarca başıboş dolaşan bir köpeğin heykeli açıldı.
"PANÇO'NUN HEYKELİ İÇİN KINALIADA'DAYDIK"
Akpolat açılışı Facebook hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı:
2011 yılından 10 Haziran 2024'e kadar Kınalıada İskele bölgesinde hem Kınalıadalılara hem de turistlere yarenlik eden Panço'nun heykelinin açılışı için bu sabah Kınalıada'daydık. Panço'nun son döneminde özellikle ilgilenen Burcu Pevlanoğlu'nun öncülüğünde Kınalıadalı çok sayıda komşumuzun katkılarıyla Kınalıadalı Heykeltıraş Halil Ertürk tarafından gönüllü olarak yapılan heykelin açılışında Panço'nun dostları, Belediye Meclis Üyelerimiz, Kınalıada Muhtarımız, CHP Adalar İlçe Başkanımız da yer aldı. Heykelin önündeki yazının son cümlesinde şu ifade yer alıyor: Gökyüzünde yine buluşacağız...
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