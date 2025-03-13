CHP'li Adalar Belediyesi köpek heykeli açılışı yaptı

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CHP itperestlikle heykel seviciliği de birleştirdi...

Her fırsatta bir belediyesi 'heykel hizmetiyle' gündeme gelen CHP, TBMM'de kabul edilen sokak köpeklerine yönelik yasayı da uygulamayacağını açıklamıştı.

Son dönemde art arda yaşanan köpek saldırıları ve küçük çocukların ölümüne rağmen CHP'li belediyeler bildiklerinden şaşmıyor.

ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN KÖPEK HEYKELİ AÇTILAR

Küçücük çocuklar köpek saldırılarında can verirken CHP'li Adalar Belediyesi yine heykel açılışı yaptı.

Bu kez heykel de bir sokak köpeğinin heykeliydi...

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da köpek sevicilerle birlikte katıldığı açılışta Kınalıada İskelesi'nde yıllarca başıboş dolaşan bir köpeğin heykeli açıldı.

"PANÇO'NUN HEYKELİ İÇİN KINALIADA'DAYDIK"

Akpolat açılışı Facebook hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı: