CHP'li Adana Belediyesi'nin sahra hastanesi güzellik fuarı oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu” dediği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Güzellik fuarı açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğu öne sürülen sahra hastanesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Nisan'da, "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduk" demişti.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesini kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YERE GÖĞE SIĞDIRAMADIĞI SAHRA HASTANESİNİN YERİNE GÜZELLİK FUARI

Kılıçdaroğlu'nun yere göğe sığdıramadığı sahra hastanesinin bulunduğu fuar alanda bugün 2. Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı başladı.

Uzmanlar, yerli ve yabancı doktorlar, kozmetik ve renkli makyaj uzmanları, güzellik ve bakım profesyonellerinin katılımıyla yeni ürün, yöntem ve ekipmanların tanıtılacağı fuarda estetik, kişisel bakım ve sportif uygulamalar yer alacak.

CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı- İZLE

"BU FUARA HERHANGİ BİR FUAR GÖZÜYLE BAKMAYINIZ"

Fuarın açılışında konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, gelişen ve değişen dünyada güzellik, kişisel bakım ve sağlıklı yaşamın daha fazla önem kazandığını, insanların bu alanlara daha fazla vakit ile imkan ayırdığını belirterek, “Tüm dünyayı saran pandemi sürecinde böyle bir fuarı yapmayı düşünmek, böyle bir fuarı yapabilmek büyük bir cesaret ve başarı örneği. Hem bu sektörde çalışan binlerce insana hem de diğer sektörde çalışan birçok insan için moral ve güç kaynağıdır. Bu fuara o yüzden herhangi bir fuar gözüyle bakmayınız. Türkiye’nin en güzel insanlarının yaşadığı şehirde ismiyle de bir güzellik fuarı yapıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve Vali Elban ile birlikteki açılışa katılanlar stantları ziyaret etti.

4 GÜN SÜRECEK

Fuarda cilt gerdirme işlemi yaptıran Ümran Dayal, “En yeni teknolojilerle çalışıyoruz ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.

Cilt germe işlemi yapan Şenel Pektaş ise yoğunluğun ilk güne rağmen güzel olduğunu söyledi.

4 gün sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek.