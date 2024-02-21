CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek Manisa'da Özgür Özel'in memleketinde CHP Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin’in yetişmeyen listeler sonucu Saadet Partisi’nden seçime gireceği açıklandı. Söz konusu açıklama sırasında CHP’li vekillerin girdiği haller dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına teslim etmesi için tanınan süre dün saat 17.00'de sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP geçtiğimiz seçimde yüzde 55'in üzerinde oy aldığı Saruhanlı'da seçime katılamayacak.

Manisa Saruhanlı'da mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyelerinin yer aldığı liste, ilçe seçim kuruluna 8 dakika geç sunuldu.

Listeler YSK sistemine kabul edilmedi.

Saadet Partisi'nden seçime girecekler

Bunun üzerinde sabah erken saatlerden itibaren Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP heyeti, saatler sonra açıklama yaparak seçimlere Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz, Saruhanlı Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin ile partililer katıldı.

"17.00'ye 5 kala gidildi, müdür odasında değildi"

Saruhanlı Belediyesi önünde bir açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Dünden beri Saruhanlı'da seçim kuruluna liste verilmesiyle ilgili bir kaos yaşıyoruz. Bu ne partimiz ne de benim şahsımla alakalı. Saat 17.00'ye 5 kala ilçe başkanım evraklarla birlikte ilçe seçim kurulu başkanının odasına gidiyor ancak müdür odasında değil. Müdür geldiğinde de geç kalındığını söylüyor. Elektrikler kesik. Bizim ilçe başkanımıza saat 17.30'da 17.08 diye belge veriliyor. Elektrik yok, sistem olmamasına rağmen böyle bir belge veriliyor. Bu doğru değildir. Yaptığımız görüşmelerde Cumhur İttifakı'nın adayı itirazda bulunmayacaklarını söylüyorlar ancak bizim itirazımıza itiraz ediyorlar. Bunlar hem insanı öldürüyorlar hem de cenaze namazı kılıyorlar. Sevgili hemşehrilerimin bundan bilgisi olmasını istiyorum. Halkın oylarıyla gelmiş iki aydır sahada mücadele eden Zeki Bilgin'i, halkın iradesine ipotek koyuyorlar. Buna 31 Mart'ta Saruhanlı hemşehrilerimiz dur diyecekler. 31 Mart'ta ayarını bozdukları kantarın onları tartacağından hiç şüpheniz olmasın.

Saadet Partisi adayı çekildi

Açıklamanın ardından Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu Saadet Partisi'nde İlçe Seçim Kurulu'na yapıldı.

Saadet Partisi'nin başkan adayı Sezai Zeytinli ise adaylıktan çekildi.

CHP'li vekiller üzgün

Söz konusu kararın mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve CHP Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından açıklandığı sırada, Manisa’nın CHP’li vekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen’in girdiği haller dikkat çekti.

Ellerini kavuşturarak yere baktıkları saptanan Bakırlıoğlu ve Başevirgen’in üzgün ve çaresiz olduğu fotoğraf karesine ve beden dillerine yansıdı.

Görüntü sosyal medyanın konuşulan konuları arasına girdi.