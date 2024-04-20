31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da başkan seçildi.
Köksal, belediye başkanı olarak başladığı görevinde, kentte dükkanı olan Suriyelilere karşı harekete geçti.
Köksal, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan Suriyelilere ait dükkanların faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.
"Suriyelileri amasız ve fakatsız göndereceğiz"
Zabıtalarla beraber dükkanları gezdiği videoda Köksal, seçimlerden önce söz verdiğini, Suriyelileri Afyonkarahisar’dan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceklerini söyledi.
Beş farklı noktada tespit edilen iş yerlerine işlem
“Erenler Mahallesi’nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi’nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik” diyen Köksal’la beraber zabıta ekipleri kentteki beş farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetlerini durdurdu.
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