CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nden Noel Babalı yılbaşı kutlaması

Haber Merkezi

Dünyada yeni yıl heyecanı yaşanıyor...

Ülkemizin dört bir köşesinde ise yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesi adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

AFYONKARAHİSAR TARİHİNDE BİR İLK

Bunların en ilginçlerinden birisi de Afyonkarahisar'da yaşandı.

Belediyeyi CHP'li Burcu Köksal'ın yönettiği Afyonkarahisar'da bir ilk kayıtlara geçti.

ZAFER MEYDANI'NDA NOEL BABA RESİTALİ

Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte Noel Baba kostümlü müzisyenler Zafer Meydanı’nda ilimiz halkına müzik resitali sundu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Zafer Meydanı’nda Noel Baba kıyafetli müzisyenleri görenlerin bir kısmı şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir kısmı da Noel Baba’larla hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE DAĞITILACAK

Etkinlik sadece müzikle sınırlı kalmayacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar’ın verdiği bilgiye göre, 16.00-17.00 saatleri arasında "Noel Baba" kostümü giyen ekipler, öğrencilerin okul çıkışı saatlerinde onlara çeşitli hediyeler dağıtacağı öğrenildi.