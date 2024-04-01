CHP'li Ahmet Akın güne şükür namazıyla başladı Kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 civarında oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Camii'nde esnaflarla beraber sabah namazını kılarak şükür duasında bulundu.

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İHA

Türkiye yerel yöneticilerini belirledi.

O bölgelerden biri de Balıkesir oldu.

Balıkesir'de 1950'den bu yana kazanamayan CHP, 74 yıl sonra ilk kez Ahmet Akın ile belediye başkanlığı yarışında galip geldi.

CHP, 74 yıl sonra Balıkesir'i kazandı

CHP'li Ahmet Akın, kesin olmayan sonuçların ardından sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa Türbesi'ne giderek dua okudu.

Atatürk'ün hutbe okuduğu camide şükür namazı kıldı

Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız." dedi.

Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı.

Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)