CHP'li Ahmet Aras'ın 17 milyon liralık lüks makam aracı

Haber Merkezi

Türkiye, ekonomide sorunları çözme yolunda önemli tasarruf tedbirleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda kamudaki israfı en aza indirmek için bir dizi adım atıldı.

17 Mayıs 2024’te Resmi Gazete’de yayınlanan tasarruf tedbirleriyle makam araçlarına kısıtlama getirildi ve belediye başkanlarının işe geliş gidişlerinde hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station vagon tipi taşıtlardan yararlanabilecekleri kararlaştırıldı.

CHP'Lİ BAŞKANA TASARRUF TEDBİRLERİ ENGEL OLMADI

Bu karar kimi yöneticilerin lüks makam aracı sevdasını bitirmedi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu tedbirleri hiçe sayarak kendine yeni lüks bir araç satın aldı.

17 MİLYONLUK ARACI BELEDİYENİN ÖNÜNE ÇEKTİ

Aras'ın yeni oyuncağının fiyatı ve vergi tutarları ise dudak uçuklattı.

Piyasa fiyatı 17 milyon TL olan Audi A8 marka sıfır kilometre makam aracını Muğla Büyükşehir Belediyesi önüne çeken Aras, araca ise dikkat çeken bir plaka düzenletti.

YILLIK VERGİSİ 40 BİN TL, PLAKASI 'ATA'

Kenan Gürbüz'ün haberine göre yıllık MTV’si 40 bin 898 TL olan otomobile, 48 ATA 001 plakası alındı.

Bu kuralları hiçe sayan lüks tutkusu ise Aras'ın aylar önce yaptığı Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) çıkışından hemen sonra ortaya çıktı.

BELEDİYELER MTV'DEN PAY ALSIN ÇIKIŞI

Aras, belediyelerin SGK borçlarının gündemde olduğu Ağustos ayında, belediyelerin gelirlerini arttırmak için bir çalışma yaptıklarını anlatmış ve MTV’den belediyelere pay verilmesi gerektiğini söylemişti.