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    CHP'li Akın, akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi: Silivri'den Bornova'ya tır ile gitti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım akaryakıt fiyatlarına tepki amacıyla Silivri'den Bornova'ya tırla seyahat etti.
    • AA
    • 21.01.2022 - 22:50
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 23:10
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    CHP'li Akın, akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi: Silivri'den Bornova'ya tır ile gitti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın (ortada), CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şoför İdris Sakallı ile İstanbul'un Silivri ilçesinden İzmir'in Bornova ilçesine tırla yolculuk yaptı.

    YALIM ŞOFÖR KOLTUĞUNA OTURDU

    Taşımacılık sektöründeki akaryakıt ücretlerine tepki amacıyla yapılan yolculukta, Milletvekili Yalım şoför koltuğunda oturdu. Yolculuk Işıkkent bölgesindeki bir benzin istasyonunda son buldu.

    CHP li Akın, akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi: Silivri den Bornova ya tır ile gitti #1

    CHP li Akın, akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi: Silivri den Bornova ya tır ile gitti #2


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