CHP'li Alanya Belediyesi'nden 'Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmuyor..

Son heykelin adresi ise Antalya'nın Alanya ilçesi oldu.

CHP'li Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 19. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

7 ÜLKEDEN 10 HEYKELTIRAŞ ESERLERİNİ KOYACAK

Bu yıl ilk kez İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen ve 20 Aralık Cuma gününe kadar sürecek sempozyumda, 7 ülkeden 10 heykeltıraş eserlerini ortaya koyacak.

Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda sergilenecek eserler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni temsilen Doç. Yıldız Güner'in yanı sıra Türkiye'den Abdülkadir Hocaoğlu, Ezgi Bahadır, Robin Çoban, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Gao Meng, İngiltere'den Rob Good, İspanya'dan Pedro Jordan, Kanada'dan Galina Stetco, Sırbistan'dan Masha Paunovic ve Ukrayna'dan Vasly Tatarskyy'in elinden çıkacak.

Sanatçılar, 1 ay boyunca İskele sempozyum alanında eserlerini hayata geçirecekler.

MERMERE İLK ÇEKİCİ VURDU

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sempozyumda yer alan heykeltıraşlara hediye verdi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZ BU SANATI BİLSİNLER İSTEDİK"

Mermer blokta ilk çekiç darbesiyle sempozyumun açılışını gerçekleştiren Başkan Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

46 ülkeden 140'ın üzerinde sanatçı müracaat etmişti. Bu başvurular arasından 10 sanatçımızı belirledik ve açılımızı yaptık. Yıllardan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile sempozyumumuz düzenleniyor. Bu yıl yerini değiştirdik ve ilk kez İskele Şelale Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Bu değişiklikteki amacımız halkımızı da bu çalışmaların içerisinde görmek.



Daha önce biraz kuytu köşede yapılan sempozyumu buraya aldık ki, halkımız ve özellikle çocuklarımız gelsinler, görsünler, gezsinler ve neyin nasıl yapıldığı hakkında en azından fikir sahibi olsunlar istedik. Çocuklarımız bu sanatı bilsinler, sanatçılarımızla tanışsınlar istiyoruz. Burada ortaya çıkan eserlerin bir kısmı, yeni Belediye Hizmet Binamızın etrafında çevre düzenlemesinde sergilenecek. Tüm halkımızı 20 Aralık'a kadar devam edecek sempozyumumuza bekliyoruz.