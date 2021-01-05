Euro
9.1082
0.16%
Dolar
7.4218
-0.01%
Altın
465.09
0.28%
Borsa
1.476
-1.32%
Bitcoin
236.150
-1.33%
EXEN Coin
10.93
-1.17%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, telefonu açmadan görüşme yaptı

    Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kapalı telefonda hayali muhtarla yaptığı konuşmasının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 15:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, telefonu açmadan görüşme yaptı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçenin problemlerine çözüm bulmak için Ankara'ya hareket etti.

    Yolculuğunu kayıt altına alan Öküzcüoğlu, yol boyunca alışverişlerini, dinlenme anlarını ve telefon görüşmelerini de içeren kayıtları kısa bir belgesel formatında "Bir Yol Hikayesi" adıyla paylaştı.

    Başkan Öküzcüoğlu'nun telefon görüşmeleri ise hayli ilgi çekici...

    TELEFONU AÇMADAN KONUŞMAYA BAŞLADI

    Görüntülerde Öküzcüoğlu, çalan telefonunu açmadan kulağına götürüp "Buyur muhtarım" diyerek konuşmaya başlıyor.

    Telefonu açmadığı görüntülerde rahatlıkla fark edilen Öküzcüoğlu, hayali muhtarla yaptığı ve yapacağı projeler hakkında bir görüşme gerçekleştiriyor.

    CHP'li başkan kapalı telefonda talimat yağdırdı VİDEO

    CHP li Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, telefonu açmadan görüşme yaptı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir