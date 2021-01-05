CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, telefonu açmadan görüşme yaptı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kapalı telefonda hayali muhtarla yaptığı konuşmasının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçenin problemlerine çözüm bulmak için Ankara'ya hareket etti.

Yolculuğunu kayıt altına alan Öküzcüoğlu, yol boyunca alışverişlerini, dinlenme anlarını ve telefon görüşmelerini de içeren kayıtları kısa bir belgesel formatında "Bir Yol Hikayesi" adıyla paylaştı.

Başkan Öküzcüoğlu'nun telefon görüşmeleri ise hayli ilgi çekici...

TELEFONU AÇMADAN KONUŞMAYA BAŞLADI

Görüntülerde Öküzcüoğlu, çalan telefonunu açmadan kulağına götürüp "Buyur muhtarım" diyerek konuşmaya başlıyor.

Telefonu açmadığı görüntülerde rahatlıkla fark edilen Öküzcüoğlu, hayali muhtarla yaptığı ve yapacağı projeler hakkında bir görüşme gerçekleştiriyor.

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