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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturması...

İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında da Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra başta Özgür Özel olmak üzere CHP'li vekiller, "sokağa çıkın" çağrısında bulundu.

Özellikle gençleri sokağa döken CHP'li vekiller, akabinde ise Saraçhane'de saklanmaya ve sokağa döktükleri gençleri de yalnız bırakmaya başladı.

Öyle ki CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, kendisine önlerinden gitmelerini söyleyen bir eylemciye tepki gösterdi.

"DOKUNULMAZLIĞI YANLIŞ ANLIYORSUNUZ"

Saraçhane'deki bir eylemci, Gökçek'e, "Madem dokunulmazlığınız var siz önden yürüseniz de biz bu kadar biber gazı yemesek." dedi.

Gökçek ise karşılığında, "Bakın siz dokunulmazlığı yanlış anlıyorsunuz." diyerek inisiyatif almaktan kaçındı.

"BİBER GAZI YEDİĞİNİZE İNANMIYORUZ"

Başka bir eylemci ise Gökçek'e, "Senin biber gazı yediğine mermi yediğine ben inanmıyorum. Hiç birimiz inanmıyoruz." dedi.

O anlarda da ne yapacağını şaşıran Gökçek, eylemciler tarafından abluka altına alındı.