CHP'li Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kazaya karışmasına suç duyurusu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanarak otomobiline çarpıp kaçtığını ve kazayı da başkasının üstlendiğini söyleyen Pınar Keskin, tehdit edildiğini de belirterek şikayetçi oldu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, bundan yaklaşık 8 ay önce alkollü araç kullanarak kırmızı ışıkta bir araca çarptığı ortaya çıkmıştı.

Yaptıklarıyla yetinmeyen Kılıç'ın, olay yerine başkasını çağırarak kazayı da üstlenmeyip kaçtığı öğrenilmişti.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından, otomobiline çarpılan Pınar Keskin isimli şahıs, olay anında çektiği görüntüler nedeniyle de tehdit edildiğini söyledi.

Keskin, avukatıyla gece Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi'ne gelerek ifade verip şikayetçi oldu.

Keskin, ifadesinde, 26 Ağustos 2020'de iş arkadaşından ödünç aldığı arabayla Maltepe Küçükyalı Mahallesi Turgut Öz Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta saat 21.30'da beklerken arkadan gelen aracın hızla çarptığını söyledi.

"ARAÇTAN İNEN ALKOLLÜ KİŞİ ALİ KILIÇ'TIR"

Eşi Ahmet Keskin'in de yanında olduğunu aktaran Keskin, "Araçtan indiğimde diğer araçtan alkollü bir kişinin indiğini gördüm, yanında da bir bayan bulunuyordu. Oradaki erkek, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tır. Ben Ali Kılıç'la görüşmek istedim ama şahıs alkollüydü ve arkamızdan gelen başka bir araca binerek uzaklaştı." iddiasında bulundu.

Pınar Keskin, bu sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirterek, Kılıç'ın olay yerinden ayrılmasının ardından başka bir kişinin araca binip kazayı kendisinin yaptığını söylediğini savundu.

Aracı kendisinin kullandığını öne süren kişinin daha sonra kendilerine para teklif ettiğini iddia eden Keskin, kendisinin bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Keskin, daha sonra emanet aldığı aracın sahibi arkadaşının olay yerine geldiğini belirterek, onun da bir süre sonra kendisine şahıslarla anlaştığını ve hasarı için bir miktar para aldığını söylediğini kaydetti.

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"KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLAMADIM"

Kazanın ardından olay yerine trafik polislerini çağırdığını ve ambulansın da geldiğini dile getiren Keskin, ancak korumaların tedavisine engel olduğunu öne sürerek, "Bu şahıslar gerek kalmadığını belirterek ambulans ve polis ekiplerini gönderdiler. Daha sonra bu şahıslar kullandığım aracın sahibi ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldılar. Ben korktuğum için herhangi bir polis merkezine giderek şikayetçi olmadım." açıklamasında bulundu.

Pınar Keskin, olay sırasında çektiği görüntüleri bazı haber kanallarına gönderdiğini ancak kaza yaptığı aracın sahibi olan arkadaşının ricası üzerine bunları telefonundan sildiğini söyledi.

Yedekleme yaptığı için bu görüntülerin kendisinde mevcut olduğunu aktaran Keskin, söz konusu video kaydını ekiplere teslim etti.

"KUZENİM ÜZERİNDEN BENİ TEHDİT EDENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Keskin, görüntülerin basında yer almasının ardından bazı kişilerin kuzeni aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "Alkollü araç kullanarak, kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinden ayrılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden N.E.A. ve olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan ve olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs ya da şahıslardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Maltepe Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

​​​​​​​Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır." ifadesi kullanıldı.

Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevli N.E.A.'nın ihmali sonucu meydana gelen trafik kazasının geçen yıl gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli N.E.A. adlı personelimiz, toplantının ardından Belediye Başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliği nedeniyle kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur. Ayrıca güvenlik güçlerince kaza yerine müdahale edilmiş olup herhangi bir alkol vb. unsurun mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

Bu noktada olaya taraf kişiler önce hasarın karşılanmasını talep ettiği, akabinde personelimiz hasarı karşıladığı halde daha sonra 'Bize para teklif ediyorlar, biz kabul etmiyoruz.' gibi bir söylemle olayı maksadının dışına taşımaları ve kişileri gerçek dışı ithamlarla hedef göstermeleri ciddi anlamda ahlaki bir sorunu ortaya çıkarmıştır."

Açıklamada, kazaya ilişkin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek kurumlarını hedef alan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.