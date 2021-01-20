Ali Mahir Başarır, katıldığı programda nükleer enerjinin felaket olduğunu söyleyerek, Türk halkını Akkuyu santraline karşı çıkmaya çağırdı.

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde, Türkiye'nin ilk nükleer tesisi olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat çalışmaları devam ediyor.

Her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi III+ nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak santral, 2023'te işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kWh üretim sağlaması planlanıyor.

TÜRKİYE İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Bu miktar, İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ının karşılanması için yeterli bir miktar olarak biliniyor. Akkuyu, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek.

Muhalefet ise nükleer enerji sahasında gerçekleştirilen bu dev yatırıma karşı çıkmaya devam ediyor.

CHP'Lİ VEKİL KARŞI ÇIKTI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, santralin inşaat çalışmaları kapsamında yapılan kontrollü patlamalara ilişkin konuştu ve projenin acilen durdurulması gerektiğini söyledi.

Halk TV canlı yayınına katılan Başarır, "Denize, doğaya, balıklara, denizin altındaki canlılara ciddi zararlar verecek. Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Enerjiyi daha efektif kullanalım. Mersin, Antalya güneşi en fazla alan yer. Güneş enerjisini kullanalım. Daha farklı enerjiler kullanalım. Nükleer enerji felakettir. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım, geleceğimiz kararmasın." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Akkuyu'ya karşı çıktı VİDEO