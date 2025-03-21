Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmasının yankıları sürüyor..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokağa çıkma çağrısı ortalığı karıştırdı..

Birçok ilde sokağa inen CHP'liler, polislere zor anlar yaşattı..

İstanbul başta olmak üzere Ankara'da da yapılan eylemlerin adresi ODTÜ oldu.

ODTÜ kampüsünde toplanan eylemcilere bazı CHP'li milletvekilleri de katıldı. Bunlardan biri de Ali Mahir Başarır idi..

BİBER GAZI YEDİ

Polis barikatına karşı direnen eylemcilere polis, biber gazı ve suyla müdahalede bulundu.

O sırada eylemcilerin yanında bulunan CHP'li Başarır da biber gazına maruz kaldı.

"KÖR OLABİLİRDİM"

Biber gazı yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şu ifadeleri kullandı:

Bak polis kardeşim; ODTÜ’ye, Türkiye’nin dört bir yanından eğitim için gelen ve haksızlığa karşı demokratik tepkilerini gösteren genç kardeşlerim için geldim.



Sen gözlerimin içine baktın ve yüzüme gaz sıktın. Ben kör olabilirdim… Ama sen ne olursan ol, kör olma!

İLGİLİ HABER ODTÜ'de eylemciler çöp konteynerlerini yaktı