CHP'li Ali Mahir Başarır muhalefeti sokağa çağırdı: Filistin yürüyüşüne katılanlara yobaz dedi Muhalefetin sokağa çıkması gerektiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni yılın ilk gününde Filistin halkı ve terörle mücadele eden kahraman Mehmetçik için İstanbul'da düzenlenen yürüyüşü hedef aldı. Başarır'ın, "Senin yobazın, ne olduğu belirsiz adamın yürüyecek" ifadeleri dikkat çekti.

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ensonhaber.com

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tele1 ekranlarında yayınlanan 5. Boyut programına konuk oldu.

Yayında, tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay davası görüşüldü.

O esnada Ali Mahir Başarır, CHP'nin 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Ankara’nın Tandoğan Meydanı’nda Can Atalay'la ilgili yapacağı mitinge vurgu yaptı.

Başarır, muhalefeti sokağa çağırdı.

'Artık sokakta olmalıyız'

Sokak çağrısı yaptığında birilerini rahatsız ettiğini öne süren Başarır, muhalefetin artık sokakta olması gerektiğini söyledi.

Başarır, daha sonra yeni yılın ilk gününde Filistin halkı ve terörle mücadele eden kahraman Mehmetçik için İstanbul'da düzenlenen yürüyüşü hedef aldı.

Başarır, yürüyüşe katılanları yobaz olmakla itham etti.

Filistin ve Mehmetçikler için yürüyenlere yobaz dedi

"Senin yobazın, ne olduğu belirsiz adamın yürüyecek." diyen Başarır, muhalefetin de artık sokakta olması gerektiğini belirtti.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Bunlara hepimiz karşı durup dimdik ayakta olduğumuzu anlatabilmeliyiz. Artık sokakta olmalıyız. Ben sokak dediğim zaman hemen çıldırıyorlar. Ali Mahir Başarır sokağa davet etti. Niye etmeyeceğim kardeşim? Senin yobazın, ne olduğu belirsiz adamın yürüyecek."