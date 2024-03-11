CHP'ye Mersin'de yumurtalı protesto Mersin'de DEM Parti ile ittifak yapan CHP'ye vatandaşın tepkisi sert oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin’de yumurtalı protesto edildi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları devam ediyor.

Siyasi arenada hareketlilik artarken, CHP ise DEM Parti ile ortaklığını sürdürüyor.

Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal almaya ve görünmeye başladı.

'Kent uzlaşısı' adı altında ittifaka gidilirken başta İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ortak aday çıkartıldı.

Bu yerlerden birisi de Mersin

CHP ve DEM Parti, Mersin'de de ittifak yapmaya karar verdi. Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçesinde yapılan bu ittifak ise vatandaşların tepkisini topladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin’de yumurtalı protesto edildi.

Eylem yapanlara saldırı

Başarır'ı Mersin'de protesto edenlere ise yine Başarır'ın adamları saldırdı. Programı sürdürme çabaları da yetersiz kaldı. Başarır, protestolar arasında bölgeden ayrıldı.