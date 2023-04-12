CHP'li Ali Öztunç: Anketler yüzde 57 Kılıçdaroğlu, yüzde 43 Erdoğan gösteriyor CHP'li Ali Öztunç, 30 gün sonra Millet İttifakı’nın iktidara geleceğini söyleyerek, "Bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, 43 Tayyip Erdoğan görünüyor" dedi.

DHA

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, düzenlediği toplantıyla 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki milletvekili adaylarını tanıttı.

Toplantıya; birincisi sırada yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ikinci sırada yer alan Deva Partisi'nin ortak adayı İrfan Karadutlu ile diğer adaylar Mehmet Bağlar, Naile İşlek, Tufan Yanar, Aziz Cem Güner, Ejder Kaygusuz ve Çağatay Atasay'ın yanı sıra Millet İttifakı’ndaki partilerin il başkanları ile çok sayıda partili de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, milletvekili adaylarına destek istedi.

Daha sonra milletvekili adaylarının öz geçmişleri okundu ve adaylar yaptıkları konuşmada 14 Mayıs'ta Millet İttifakı olarak iktidara geleceklerini söyledi.

"Depremin ilk gününden beri sahadayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise 6 Şubat depremlerinden sonra Millet İttifakı’nın tüm belediyelerinin ilk günden beri deprem bölgesinde çalıştığını vurgulayarak şöyle konuştu:

Depremin ilk gününden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta sahada. Hiç kimse çıkıp da 'Gelmedi' diyemez. İzmit Belediyesi burada, İzmir Büyükşehir Narlı'da, Elbistan'da hem Ankara Büyükşehir var hem Konak ve Gaziemir var. Bütün Millet İttifakı'na ait, CHP'ye ait, ittifaktaki diğer partilere ait belediyeler ilk günden beri Maraş'talar, vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyorlar.

"30 gün sonra Millet İttifakı iktidara geliyor"

Seçim sürecine girdiklerini ifade eden Öztunç, şunları söyledi: