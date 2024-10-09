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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi heykel açılışı yaptı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi heykel açılışı yaptı CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına heykel dikti. Anıtın açılışını ise Özgür Özel yaptı.