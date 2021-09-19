Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
415.010
-0.98%
EXEN Coin
23.87
-0.12%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C
    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden heykelli kıyı temizliği

    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden heykelli kıyı temizliği

    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara sahilindeki kıyı temizliğinin ardından toplanılan çöplerle heykel yaptı.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amacıyla 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpüme Sahip Çıkalım’ sloganıyla Lara sahilinde kıyı temizliği yaptı.

    GELİŞİ GÜZEL ATILAN ÇÖPLER TEMİZLENDİ

    Lara Sahili'ndeki Ekdağ tesislerine ait sahil bandında düzenlenen etkinlik kapsamında gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi.

    Cam, plastik, metal, maske ve izmarit gibi çöpler ayrıştırılarak sahilde sergilendi.

    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden heykelli kıyı temizliği ViDEO

    PET ŞİŞE VE ATIKLARDAN HEYKEL YAPILDI

    Etkinlikte sahillerden toplanan pet şişe ve poşet gibi atık malzemelerden yapılan heykeller sergilendi.

    Gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, topladıkları çöplerin sergilenmesinin ardından sahilden ayrıldı.

    CHP li Antalya Büyükşehir Belediyesi nden heykelli kıyı temizliği #1

    CHP li Antalya Büyükşehir Belediyesi nden heykelli kıyı temizliği #2

    CHP li Antalya Büyükşehir Belediyesi nden heykelli kıyı temizliği #3

    CHP li Antalya Büyükşehir Belediyesi nden heykelli kıyı temizliği #4

    CHP li Antalya Büyükşehir Belediyesi nden heykelli kıyı temizliği #5

    CHP li Antalya Büyükşehir Belediyesi nden heykelli kıyı temizliği #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir