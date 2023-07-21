CHP'li Ardanuç Belediyesi, yaptırdığı Aşık Efkarı heykelini törenle açtı Artvin'de CHP'li Ardanuç Belediyesi, ilçe meydanına Aşık Efkarı heykeli dikti. Düzenlenen törenle kurdele kesildi ve heykelin açılışı yapıldı.

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Bilindiği üzere CHP'li belediyelerde yıllardır 'hangimiz daha çok haber.com/heykel.htm" rel="tag" target="_blank">heykel yapacak' yarışı mevcut.

Bu yarışta bayrağı şimdi de CHP'li Artvin Ardanuç Belediyesi devraldı.

Ardanuç Belediyesi tarafından, ilçe meydanına Aşık Efkarı heykeli dikildi.

CHP'li Ardanuç Belediyesi de bir heykel dikti

Heykelin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Düzenlenen törene Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve çok sayıda CHP'li katıldı.

Aşık Efkarı'nın Atatürk sevgisine değinilen törende, ayrıca sanatçının torunları da yer aldı.

Atatürk sevdalısıydı: Yedi yıl askerlik yapmış

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Aşık Efkarı ile ilgili yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet dönemin çok değerli halk ozanlarından ve Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı, Ardanuç sevdalısı, Çoruh sevdalısı ve Türkiye sevdalısı ki onun hakkında tek bir şey söyleyeyim, kaç yıl askerlik yapmış biliyor musunuz, Aşık Efkarı yedi yıl gönüllü askerlik yapmış ve ben onun üstüne başka bir şey söylemeyeceğim. Bu vatan için ve bu millet için ve bu ülke için yedi yıl gönüllü askerlik yapmış ve o yüzden bizim, için çok önemli ve çok değerli." ifadelerini kullandı.

Kurdele kesildi, heykel açıldı

Konuşmaların ardından ise kurdele kesildi ve Aşık Efkarı'nın heykeli açıldı.

O anlar böyle görüntülendi.