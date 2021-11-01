CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci koronavirüs nedeniyle maddi anlamda zorluk yaşayan ailelere, büyük marketlerden son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin destek amacıyla verildiğini söyledi.

Tek icraatları heykel yaptırmak olan CHP'li belediyelerde, skandallar bitmiyor.

Samsun'da katıldığı bir programda konuşan CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yaptığı açıklamalarıyla yeni bir tartışma konusu yarattı.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERİ DAĞITTIKLARINI SÖYLEDİ

Deveci, büyük marketlerde yer alan ve son tüketim tarihleri geçmiş ürünlerin belediye tarafından satın alınarak desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara verildiğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde Deveci, "Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Atakum Belediyesi, son tüketim tarihi geçen ürünleri vatandaşa dağıttı VİDEO

"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Deveci geçmiş dönemlerde yapttığı açıklamasında "Bu destekleri hayata geçirirken hep 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözünü hatırlatıyorum. Bizim şu dönemde her zamankinden daha fazla toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Atakum halkı bu süreçte dayanışmanın anlamını çok iyi bir şekilde kavradı. Zor günler geçiriyoruz ama aynı zamanda komşuluk hukukunun da önemini anladık." demişti.