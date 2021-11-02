CHP'li Atakum Belediyesi'nden tarihi geçmiş ürün açıklaması

Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci, ihtiyaç sahiplerine verdikleri yardımlar için dil sürçmesi nedeniyle 'tarihi geçmiş ürünler' ifadesini kullandığını söyledi.

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, düzenlediği basın toplantısında ihtiyaç sahiplerine belediyenin yaptığı yardımlar hakkında bilgi vermişti.

Deveci, büyük marketlerdeki son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin, belediye tarafından satın alınarak desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara verildiğini söylemişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

"DİL SÜRÇMESİYLE YANLIŞ İFADE KULLANILDI"

Tepkiler üzerine Deveci, bir açıklama yaparak söz konusu programda dil sürçmesi yaşadığını, söylemek istediğinin 'tarihi geçmiş ürünler' değil, 'son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler' olduğunu belirtti.

Deveci açıklamasında, "Dün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında Ata Market Gıda Bankası'na yönelik açıklamalarımda sehven ifadeler kullanılmıştır. İlgili ifade dil sürçmesiyle 'son kullanma tarihi bitmiş ürünler' olarak sarf edilmiş ancak doğrusu 'son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler' olacaktır.

Açıldığı günden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destekle yoksullukla mücadele ederken bir yandan gıda israfının önüne geçmeyi amaçlayan Ata Market Gıda Bankası, Türkiye'de gıda bankacılığının çatı kuruluşları olan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"GIDA MÜHENDİSLERİ TEK TEK KONTROL EDİYOR"

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Ata Market Gıda Bankası da Türkiye'de faaliyet gösteren diğer 100'e yakın gıda bankası gibi tedariklerinin bir bölümünü çatı kuruluşların anlaşma sağladığı marketlerden son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri raflarına taşıyarak yapmaktadır.

Ata Market Gıda Bankası'nda iki gıda mühendisi marketlerden tedarik edilen son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin tek tek kontrol ve takibini yapmaktadır.

Günlük olarak temin edilen bu ürünler aynı gün içerisinde tükenmekte, ürünü alan yurttaşlarımıza da son kullanma tarihiyle alakalı bilgi verilmektedir."

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