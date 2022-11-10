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    CHP'li Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü Servet Ön görevden alındı

    CHP'li Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü Servet Ön görevden alındı

    Ataşehir Belediyesi, rüşvet iddiasıyla gündeme gelen Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün görevine son verildiğini açıkladı. Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma da başlatıldı.
    • 10.11.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 13:57
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    Ataşehir Belediyesi, yeni bir rüşvet davasıyla gündem oldu.

    Geçtiğimiz aylarda 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu yapılan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde, bu kez de Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı.

    Parayı çekmecesine koydu

    Sosyal medyada hızlıca yayılan video, büyük tepkilere yol açtı.

    Görüntülerde, Ön'ün odasında konuştuğu kişinin uzattığı parayı alarak çekmecesine kaldırdığı görülüyor.

    CHP'li Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü Servet Ön görevden alındı VİDEO

    CHP li Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü Servet Ön görevden alındı #1

    "Bu kişinin görevine son verilmiştir"

    Tartışma yaratan olayın ardından Ataşehir Belediyesi açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir.

    "Soruşturma başlatıldı"

    Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir." denildi.

    CHP li Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü Servet Ön görevden alındı #2


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