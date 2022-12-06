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    CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası

    TBMM bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür ettiği gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e kınama cezası verildi.
    • 06.12.2022 - 00:18
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    CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası

    TBMM'de bütçe görüşmeleri gergin başladı..

    Genel Kurul'daki görüşmelerin ilk gününde, partiler adına konuşmalar gerçekleştirildi.

    Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmaları esnasında gerginlik başladı.

    AK Partili ve CHP'li vekiller arasında arbede yaşandı.

    AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında tartışma çıktı.

    CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası verildi

    Tartışma esnasında CHP'li Sertel'in küfür ettiği iddia edildi. Tutanakların incelenmesi sonucu TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  kınama cezasını oylamaya sundu.

    Oylama sonucu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle Meclis İçtüzük gereği ‘kınama’ cezası verildi.

    CHP li Atilla Sertel e kınama cezası #1

     

     

     


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