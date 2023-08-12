CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde il başkanına aile kontenjanı ayrıldı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Partinin Aydın İl Başkanı olan Hikmet Saatçi'nin kızına, damadına, oğluna ve gelinine belediyede iş verildi.

ensonhaber.com CHP yönetimindeki belediyeler yolsuzlukla ve rüşvetle sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise durum farklı. Krizin adres Aydın Büyükşehir Belediyesi. Belediye aile şirketine döndü Belediye içerisinde çifte standart uygulanarak CHP'li Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'ye aile kontenjanı ayrıldı. Sabah'ın haberine göre; Saatçi’nin oğlu Özgür Saatçi ve kızı Merve Saatçi, Özlem Çerçioğlu’nun yönetimindeki belediyede çalışmaya başladı. Damadı ve gelinine de kontenjan ayrıldı Damadı Ufuk Serdar Özmen'in de belediyede Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Adeta aile şirkete dönen belediyede, gelini Banu Peker Saatçi de CHP döneminde Bozdoğan Belediyesi’nde memur oldu. FETÖ'cüye yakın isimler çifte maaş alıyor Öte yandan skandallar bununla da bitmedi. Hikmet Saatçi’nin göreve gelmeden önce kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırdığı ve huzur hakkı aldığı öğrenildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün Belediyeler imamı Erkan Karaaslan’a yakın isimler belediye bünyesinde görev almaya devam ediyor ve çifte maaş alıyor.