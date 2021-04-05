CHP'li Aykut Erdoğdu: İktidarı TRT’de canlı yargılayacağız

Darbe imalarıyla bir bildiri yayınlayan amiraller için CHP'li Aykut Erdoğdu, "Hepsinden Allah razı olsun" derken; AK Partilileri de TRT'de canlı yayında yargılayacaklarını söyledi.

Türkiye'de kamuoyunun 1. gündemi emekli amirallerin yayınladığı bildiri...

Geçtiğimiz gün gece yarısı 104 emekli amiral, milli iradeyi tehdit edip imzaladıkları skandal darbe çağrışımlı bildiri ile tepkilerin odağındaki isimler oldu.

Bildirinin yayınlanması sonrası başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.

Ancak ülkenin ana muhalefet partisi CHP'den, amirallere art arda destek mesajları geldi.

CHP'den bildirinin yayınlandığı gün amirallere ilk destek ise İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan geldi.

Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu, AK Partilileri de tehdit ederek şu ifadeleri kullandı;

"TRT'DEN CANLI VERECEĞİZ..."

"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü hekes görsün

AMİRALLERE: ALLAH RAZI OLSUN

Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."





Aykut Erdoğdu: İktidarı TRT’de canlı yargılayacağız VİDEO



