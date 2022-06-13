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    CHP'li Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ile evlendi

    CHP'li Aykut Erdoğdu, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile hayatını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:13
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    CHP'li Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ile evlendi

    CHP'nin bekar vekilleri bir bir dünya evine giriyor..

    Gürsel Tekin'den sonra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da dünyaevine girdi.

    Erdoğdu hayatını, yine CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile birleştirdi.

    Vekil arkadaşları yalnız bırakmadı

    İstanbul Boğazı'nda bir otelde düzenlenen düğün törenine birçok CHP'li vekil ve medya sektöründen başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

    Karşılıklı oynadılar

    Düğünden medyaya renkli kareler de yansıdı.

    Çiftin birlikte sergilediği Kafkas figürleri, Torun tarafından Instagram'da paylaşıldı.

    CHP'li Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ile evlendi VİDEO

    CHP li Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ile evlendi #1

    CHP li Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ile evlendi #2

    CHP li Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ile evlendi #3

    CHP li Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ile evlendi #4

     


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