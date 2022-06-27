CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinden yeni paylaşım

CHP’li Aykut Erdoğdu'yla ilgili eski eşi tarafından yayınlanan videoya bir yenisi daha eklendi. Özge Erdoğdu ve Tuba Torun arasında geçen yeni ses kaydında Torun'un ifadeleri dikkat çekti.

CHP'de İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'yla ilgili dün ortaya çıkan video, gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünyaevine giren Aydoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Erdoğdu'nun, eşini Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Torun için partide neler yaptığını anlattığı kayıt yer aldı.

"Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız, ben de babalık yaptım"

Tuba Torun'la ilişkisinin olmadığını ispatlamaya çalışırken şaşkına çeviren ifadeler kullanan Erdoğdu, "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak.... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp..." dedi.

"Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye"

Ses getiren videonun devamında ise Erdoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye.

Çıktım bütün kurultay buna oy topladım kim yapar bunu be? Bu toplumda de ki bir tane namuslu adam bunu yapar. Sonuçta bunun hiçbir şeysi yok dedim. Bu girsin lan dedim biz bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani?"





Tuba Torun hastaneye kaldırıldı

Gündem olan videonun ardından bir paylaşımda bulunan Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Erdoğdu, yaşattıkları için Tuba Torun'dan özür diledi.

Yeni ses kaydı ortaya çıktı: Dolarla milletvekili oluyorlar

Aykut Erdoğdu ile Özge Erdoğdu arasında geçen konuşmanın yankıları sürerken bu kez yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı.

Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g***mü yırtıyorum. Şerefsizin birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim, tamam a**na k****ım ya." dediği duyuluyor.

Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun "Tuba bir sakin ol hayır" dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği anlaşılıyor.

Eski eşi CHP'li Aykut Erdoğdu'nun ses kaydını paylaştı