Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.244
-1.08%
BTXN Coin
6.89
-1.85%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    CHP'li Aylin Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına ‘dokunamadı’

    CHP'li Aylin Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına ‘dokunamadı’

    CHP rozeti taktığı kadınla fotoğraf çekilen Aylin Nazlıaka, elini kadının omzuna koymama gayreti eleştirilere neden oldu.
    • 03.07.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimleri kapsamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla parti üyeleri oy oranı düşük yerlere yapılan ziyaretleri artırdı.

    Son olarak bu ziyaretlerden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın başörtülü köylü bir kadınla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

    Bir yandan kadına CHP rozeti takan Nazlıaka’nın verdiği pozda, elini arkadaki duvara koymayı tercih ettiği görüldü.

    Eleştirildi

    Nazlıaka sosyal medyada, “Ne yapsan olmuyor, dokunamıyorsun” şeklinde eleştirildi.

    Akıllara Marine Le Pen'i getirdi

    Öte yandan poz, Fransa’da İslam karşıtı söylemleri ile öne çıkan ve ırkçı tutumları ile bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Lideri Marine Le Pen’e benzetildi.

    Le Pen, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen siyahi bir kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etmişti.

    CHP li Aylin Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına ‘dokunamadı’ #1

    CHP li Aylin Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına ‘dokunamadı’ #2


    İlginizi Çekebilir

    Hakkari’de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu
    İç Haber

    Hakkari’de çaya düşerek ağır yaralanan asker şehit oldu

    Numan Kurtulmuş, Suriyelilerle ilgili planı açıkladı
    Gündem

    Numan Kurtulmuş, Suriyelilerle ilgili planı açıkladı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir