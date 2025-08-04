CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Diyanet'e tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Diyanet'in son hutbesi gündem oluşturdu...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HUTBE GÜNDEM OLDU

Hutbede, giyim sektörü ve medya çevrelerinin 'özgürlük' adı altında çıplaklığı özendirdiği ifade edildi.

Hutbede, "Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" dendi.

DİYANET'İN HUTBESİ CHP'Yİ KIZDIRDI

Cuma namazında verilen hutbe, geniş çevrelerce büyük yankı uyandırırken, CHP'den peş peşe tepkiler gelmeye başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Kadınları hedef gösteriyor. Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez. Bu ülkenin kadınları karanlık dayatma ve Diyanet fetvalarına sığmaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"ÖNCE KENDİNİZE BAKIN"

Hutbede açık giyinen kadının utanması gerektiğini öne süren Diyanet’e "Utanması gerekenler kadınlar değil" diyen Nazlıaka şunları söyledi:

Kadınlar tercihlerine göre giyimlerinden utanmaz. Utanması gerekenler, 130 milyarlık bütçe ile şatafat içinde yaşayanlar, kayınbiraderini gizlice işe alan ve emekli edenler, hacca çamaşırcı ve ütücü götürendir. Diyanet önce kendine baksın sonra kadınları düşünsün, hatta hiç düşünmesin.

"LAİKLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Nazlıaka, "Diyanet, son hutbesiyle kadınların yaşam tarzına saldırıyor. Giydiğimiz kıyafet, bedenimiz, tercihlerimiz, hayatımız bize ait. Laiklik kırmızı çizgimizdir. Kadınlar ne Diyanet’e ne iktidara sığar" ifadelerini kullandı.