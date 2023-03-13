CHP'li Aytuğ Atıcı, 6'lı masa partilerinin milletvekili adaylıklarını eleştirdi CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Atıcı, milli görüşten gelen Saadet Partisi vekil adaylarının, sosyal demokrat bir parti olan CHP'nin listesinde görünmekten rahatsız olacağını söyledi.

Türkiye'de 14 Mayıs tarihli seçim için nefesler tutuldu.

Seçmen 62 gün sonra sandığa gidecek.

Sürecin son düzlüğüne girilirken, Millet İttifakı krizi siyasi gündemi sarstı.

6'lı masa dağılıp tekrar birleşirken, Cumhur İttifakı da her geçen gün daha da genişliyor.

AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka HÜDA-PAR da katıldı.

Bir diğer yandan, Millet İttifakı'nın üyesi olan Saadet Partisi'nin ittifak içi ittifak formülü de tartışılıyor.

6'lı masanın birleşiminden rahatsız olan bir kesim de Saadet Partisi'ni destekleyen vatandaşlar...

Milli görüş partisi olan Saadet Partisi seçmenlerinin bir kısmı, CHP ile iş birliği nedeniyle Yeniden Refah Partisi'ne yöneldi.

Saadet Partili seçmen kulislere konu olurken, bir diğer tarafta da milletvekili adayları var.

Sözcü TV'ye katılan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Saadet Partili bir milletvekili adayının CHP listesinde görünmesinden rahatsız olacağını vurguladı.

"Bu insanları rahatsız eder..."

O cümleler şöyle devam etti;

Saadet Partisi'yle milli görüşten gelen bir insanın CHP gibi sosyal demokrat bir partinin listesinde görünmesi veya tam tersi... Bu insanları rahatsız eder. Ben milletvekili adayı olsam Saadet Partisi'nden gireceksin deseler bu beni incitir.

"Bu şekilde söyleyerek çok küçük oy oranına sahip partiler bakanlık alabiliyor"