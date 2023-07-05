CHP'li Aytuğ Atıcı: CHP’nin başarısızlığı Kılıçdaroğlu’na aittir CHP'de değişim çağrılarına katıldıktan sonra görevden alınan Aytuğ Atıcı, Ensonhaber canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı. Atıcı, "CHP’nin başarısızlığı Kılıçdaroğlu’na aittir" dedi.

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Seçimlerin ardından başlayan değişim hareketine karşı direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde çeşitli atamalar yaptı.

Kendisine yakın isimlerden Engin Özkoç'u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine getiren Kılıçdaroğlu, değişim talep eden CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın ise görevine son verdi.

Ensonhaber canlı yayınları ile gündemin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Aytuğ Atıcı, Ensonhaber'in konuğu oldu

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Gündem Özel programının bu akşamki konuğu CHP'de görevden alınan eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu.

"Başarısızlık Kılıçdaroğlu'na aittir"

CHP'deki değişim çağrılarını bir kez daha dile getiren Atıcı, "CHP’nin başarısızlığı Kılıçdaroğlu’na aittir" dedi.

"Değişim çağrılarımın görevden alınmama neden olduğunu düşünüyorum"

Kritik değerlendirmelerde bulunan eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı konuşmasında şu ifadeleri kulandı:

Kemal Kılıçdaroğlu’na pazar günü bir mektup yazdım. Başlayan kongre sürecinin nasıl devam etmesi gerektiğini yazdım. Üyelerin özgür bırakılması gerektiğini, kongrelerin çarşaf liste halinde yapılması gerektiğini yazdım. Ayrıca örgütlerden sorumlu olacak kişinin başdanışman olarak görevlendirilmemesi gerektiğini belirttim. Bu mektubu okudu mu okumadı mı bilmiyorum. Pazar günü mektup yazdım ertesi günü görevden alındım. CHP’de bir görevden alma zinciri vardı sön dönemde onun bir parçası olarak da görevden alınmış olabilirim.

"Parti içerisinde bizim arzu ettiğimiz demokratik seviyede değiliz"

30 Mayıs tarihinde ben bir değişimin gerekli olduğunu söyledim, yaşananları anlattım, CHP’ye reçete yazdım. Değişim çağrılarımın görevden alınmama neden olduğunu düşünüyorum Parti içerisinde bizim arzu ettiğimiz demokratik seviyede değiliz.

"Ben olsam Cumhurbaşkanı adayı olduğum gün partiden istifa ederdim"

Ben 2020 yılında Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olmaya çalışan, onu koltuğundan indirmek isteyen olarak Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi daha iyi yönetirim. Ben karşısına çıkan bir insan olmama rağmen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının uygun olduğunu düşündüm. 6’lı masa bir işe yaramadı, halka güven veremedi. CHP’nin başarısızlığı Kılıçdaroğlu’na aittir. Sosyal demokrat partilerde yöneticiler başarısız olduğu zaman görevi bırakmak zorundadır. Bu bir gelenektir. Ben olsam Cumhurbaşkanı adayı olduğum gün partiden istifa ederdim. Bir daha CHP’ye aday olmayacağını ilan etmesi gerekirdi.

"Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu dışında bir üçüncü yolu bulmalıyız"

Ekrem İmamoğlu’nun genel başkanlığa aday olmasında bazı teknik engeller var. Öncelikle genel başkan olabilmesi için belediye başkanlığından istifa etmesi gerekiyor. Ben buna karşıyım. Bu durum İmamoğlu’nun şanssızlığı. Adaylık için ortak akıl arayışı içerisindeyiz. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu dışında bir üçüncü yolu bulmalıyız. Uzlaşı olduğu zaman ismin bir önemi olmamalı.

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