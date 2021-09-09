Aytuğ Atıcı, Cumhur İttifakı'nda ideolojik birliktelik olduğunu, Millet İttifakı'nda ise bu durumun olmaması nedeniyle çatlak oluşabileceğini söyledi.

CHP'li Aytuğ Atıcı ARTI TV'de Detay programının konuğu oldu.

Atıcı burada ittifaklar gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

CHP'li eski vekil, kamuoyunda sıkça gündeme gelen "Cumhur ittifakında çatlak" değerlendirmelerine ilişkin, bunun mümkün olmayacağını aksine bir ayrılık olursa Millet İttifakı'nda gerçekleşeceğini söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRILIK OLMAZ"

Atıcı şu ifadeleri kullandı:

“Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP’dir. Girmesi zor olan İyi Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İyi Parti zaman zaman ‘Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz.

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı bozulabilir VİDEO

"İTTİFAKTA KALMAYA MECBUR DEĞİLİZ"

Eğer ittifak İyi Parti ve ülkeninnin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.’ mesajları veriyor. Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor.

"İDEOLOJİK BİRLİKTELİK İMKANSIZ"

Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisi'nin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız. AK Parti’nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür.

"MİLLET İTTİFAKI BOZULABİLİR"

O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir.”