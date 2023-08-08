CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin açtığı botanik parkın bakımsızlığı tepki çekiyor 2013 yılında hizmete açılan Bakırköy Botanik Parkı’ndaki çevre kirliliği ve bakımsızlık nedeniyle pis kokular yayılıyor. Vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, belediye iyileştirme yapmadan 25 lira ücret almaya devam ediyor.

AA

CHP'li belediyeler gündemden düşmüyor.

Hizmet yetersizliği vatandaşların tepkisini çekiyor.

Özellikle İstanbul'da ilçe belediyelerinin çevre ve parklara olan ilgisizliği olumsuz sonuçları ortaya çıkarıyor.

Bunun bir örneği de Bakırköy Belediyesi'nde yaşandı.

2013 yılında hizmete açıldı

Bakırköy Botanik Parkı’ndaki ilgisizlik, tuvaletlerin kapalı olması nedeniyle yayılan pis koku ve gölette yüzen hayvan ölüleri görenleri şaşkına çeviriyor.

Belediye tarafından 2013 yılında 96 bin metrekarelik alanda hizmete açtığı botanik parkı D-100 karayolunun hemen yanında yer alıyor.

Pis kokular yayılıyor

Ulaşımının kolay olması nedeniyle de vatandaşların çokça ziyaret ettikleri mekanlar arasında gelen parkta, son günlerde ziyaretçilerinin gördükleri manzara ilgisizliğin çarpıcı boyutunu gözler önüne seriyor.

Parkta ilk dikkati çeken şey her yana yayılan pis koku oluyor. Bunun nedeni ise tuvaletlerin kapalı olması. Kuytu köşelerden, ağaç diplerinden gelen pis koku insanları rahatsız ediyor.

Hayvanların durumu da içler acısı

Bakımsızlığın çarpıcı bir şekilde görüldüğü paktta otlar da sulanmadığı için sararmış ve kurumuş halde.

Botanik parkındaki hayvanların durumu içe görenlerin içini acıtıyor. Hayatta kalabilmeyi başaran birkaç ördek ve kaplumbağa ise çöplerin kıyısında biriktiği gölette, ölü hayvanlar arasında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Hayvanları öldüren ilgisizliğin her noktada çarpıcı şekilde gözler önüne serildiği parka araçla gelenlerden ise düzenli olarak 25 lira ücret alınıyor.