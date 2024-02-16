CHP'li Bandırma Belediye Başkanı'nın pitbull köpeği küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği lobileriyle hareket eden CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’a ait pitbull cinsi köpek, 8 yaşındaki B.P.’nin yüzünü parçaladı. Küçük çocuğun yüzüne 20 dikiş atıldı.

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Türkiye'de sokak köpekleri çok can yaktı.

Bir türlü çözülemeyen sorun yüzünden hemen her gün bir şehirden özellikle çocuklara saldıran köpek haberleri geliyor.

CHP'li başkanın köpeği çocuklara saldırdı

Son vaka Balıkesir'in Bandırma ilçesinden... Bu kez saldıran köpeğin sahibi ise soruna çözüm üretmesi beklenen bir yerel yönetici...

Sık sık sokak köpeklerine sahip çıkan, hayvansever ve mama lobileri ile birlikte hareket eden CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un köpeği, 4 ve 8 yaşlarındaki çocuklara saldırdı.

Küçük çocuğun yüzünü parçaladı

Bandırma yerel basınının haberine göre; tasma ve ağızlık takmadan sokağa çıkartılması yasaklanan vahşi cinslerden biri olan pitbull cinsi köpek, bakıcısının elinden kurtularak parkta oynayan 8 yaşındaki B.P. ve kardeşinin üzerine atıldı.

Saldırıda önce ayağı köpek tarafından ısırılan B.P'nin suratı parçalandı.

Küçük çocuk çevredekilerin yardımıyla köpeğin elinden kurtarıldı.

Hayatı boyunca bu iz ve travmayla yaşayacak

İlk müdahalesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan çocuğun yüzüne 20 dikiş atılırken bir dizi estetik operasyon geçirdi.

Tüm müdahalelere rağmen 8 yaşındaki bir çocuk, ömür boyu yüzünde saldırının izleriyle yaşamak zorunda kaldı.

Köpek Tolga Tosun'dan alınmadı

Saldırıdan sonra aile Tolga Tosun'dan şikayetçi olsa da edinilen bilgiye göre saldırgan köpek, Tosun Ailesi'nin kontrolünde bırakıldı.