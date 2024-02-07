CHP'li Başarır: Hatay'da Lütfü Savaş'ın durumunu değerlendireceğiz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden CHP'den aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından büyük değiliz" dedi.

AA

CHP'de gündem Hatay...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yılı dolayısıyla bölgede bulunduklarını söyleyen Başarır, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Hatay'da karanlık, yalnız bir şehri gördüm"

Deprem bölgesinde büyük acılar yaşandığını dile getiren Ali Mahir Başarır, "Hatay'da karanlık, yalnız bir şehri gördüm." dedi.

"Gelin kafamızdaki siyasi takıntıları, ön yargıları, belediye sayısını, matematiksel hesapları bırakarak deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza hak ettiği, söz verilen desteği hep beraber verelim." çağrısını yapan CHP Grup Başkanvekili Başarır, muhalefet ve CHP olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

"Ülkeme geçmiş olsun diliyorum"

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını hatırlatan Başarır, "Dün Çağlayan Adliyesi'nde alçak bir saldırı vardı. Terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum. Ülkeme geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 7 teğmen hakkında ihraç kararı verildiğini söyleyen Başarır, "Atatürk'ün resmini yakasına takmaktan imtina eden askerlere tepki veren yürekli vatan evlatlarını ihraç ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu cezaları onamaması gerektiğini savundu.

"Partinin yetkili kurulları yerinde bir karar verecektir"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden gözden geçirilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine Başarır, Hatay'ın ve Hatay halkının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları kaydetti:

Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip, Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki hemen kapsamlı bir anket yapıp, ortaya koyup, bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı, biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir.

"Daha önce anketleri yapmamış mıydınız? Ankette Lütfü Savaş olmayacak mı?" sorusuna Başarır, "Türkiye'nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü Bey ile ilgili toplumun bir kısmı 'Burada sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir' dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık, tartışıldı ve aday yapıldı." yanıtını verdi.

Ancak aday yapıldıktan sonra tartışmaların biraz daha büyüdüğünü dile getiren Başarır, "Aday yapıldığı gün ile bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Ama buna karar verecek, CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)