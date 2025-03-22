İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak" çağrısı, MHP'nin tepkisine neden oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e yargıya saygı göstermesi gerektiği yönünde bir uyarı yaparak, partisinde oturması gerektiğini belirtti.

Özel ise bu açıklamaya, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" şeklinde karşılık verdi.

BAŞARIR: ÇENENİ KAPAT, HASTA YATAĞINDA YAT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise katıldığı canlı yayında Bahçeli için tepki çeken ifadeler kullandı.

Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık" dedi.

"MAHİR ÇOK ZIPLAMA, ÇEKİRGEYE DÖNERSİN"

Başarır'a MHP'den cevap gecikmedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin…Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at…Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz…Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol tescilli provokatör…" ifadelerini kullandı.

"SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN DIŞA VURUMUDUR"

MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin kişiliği yamuk Grup Başkanvekili haddini bil! Rezilliklerin, hırsızlıkların, sahte diplomaların, terör bağlantılarının çarşaf çarşaf ortaya döküldüğü, şaibeli kurultay ile CHP'nin manevi kıymetinin kirletildiği bir dönemde; CHP Grup Başkanvekilinin Liderimizin CHP'ye tavsiyesi üzerinden provokatif bir dille saldırıya geçmesi suçluluk psikolojisinin dışavurumudur.



Suç üstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırıp bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi kabul edilemez. Hele hele haddini aşıp, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye zehirli diliyle saldırmasına Türk milliyetçileri asla izin vermez! Ali Mahir ! Haddini aşma! Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma!"