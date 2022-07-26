CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, AK Parti seçmenine hakaret etti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Kotan, AK Parti seçmeni için cahil ifadesini kullandı.

Her fırsatta AK Parti seçmenini hedef alan CHP'lilere bir yenisi daha eklendi.

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, katıldığı yerel televizyon kanalında haddini aşan ifadeler kullandı.

CHP'li Kotan konuşmasında çirkin sözleriyle açıkça seçmene hakaret etti.

AK Parti seçmenini 'okuma yazması olmayanlar' olarak nitelendiren Kotan, "Çok fazla düşünmeyen bir kesim." diye konuştu.

"Okuma yazması olmayan kişiler"

AK Parti'nin 'yaptıklarına rağmen' yüzde 30'luk bir kitlesi olduğunu söyleyen Kotan, "Ben yüzde 30 olduğuna da inanmıyorum artık ama o yüzde 30'luk kitle anneanne, babaanne, dede dediğimiz; çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki de okuma yazması olmayan kişiler." ifadelerini kullandı.

CHP'li Başkan, AK Partili seçmeni aşağıladı

"Çok fazla düşünmeyen bir kesim"

Skandal sözlerini sürdüren Kotan, "Partiler ne yapıyor, ne ediyor bilmeyen, bu siyasi partiler ne ile uğraşıyor, vaatleri nedir çok fazla düşünmeyen bir kesim." dedi.

Tepki yağdı

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın, AK Parti'ye oy veren vatandaşları aşağılamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'da hedef almıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da AK Parti'ye oy veren seçmeni hedef almış, "AK Parti'ye oy veriyorsan günah işliyorsun." demişti.