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    CHP'li Başkan Hüseyin Gemi kağıt oynarken görüntülendi

    CHP'li Başkan Hüseyin Gemi kağıt oynarken görüntülendi

    CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, İyi Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 00:44
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 00:44
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    Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla kahvehanelerde kağıt oyunu oynamak yasaklanmıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerde kağıt oyunu açıklaması gündemdeyken, Denizli'den şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı.

    CHP’nin Denizli'ye bağlı Serinhisar Belediye Başkanı olan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi.

    Lokal de oyun oynayanların maskesiz olduğu da gözden kaçmadı.

    CHP li Başkan Hüseyin Gemi kağıt oynarken görüntülendi #1

    KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRMİŞTİ

    Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirmişti.

    "HER OYUNDA YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"

    Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman.

    Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit.

    Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için koronavirüs tedbir önerisi VİDEO

    CHP li Başkan Hüseyin Gemi kağıt oynarken görüntülendi #2

    CHP li Başkan Hüseyin Gemi kağıt oynarken görüntülendi #3

    CHP li Başkan Hüseyin Gemi kağıt oynarken görüntülendi #4

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