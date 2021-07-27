CHP’li başkan Tanju Özcan: Birer tane göçmeni evinize alıp baksanıza

Sığınmacılarla ilgili aldığı kararların arkasında durduğunu bir kez daha yineleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini eleştirenlere “Birer tane göçmeni evinize alıp baksanıza” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan göçmenlerle ilgili söylem ve eylemlerinden pişman değil…

Şehirde yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li başkan, katıldığı HaberTürk canlı yayınında bu kararından bir adım geri atmadı.

“Bedel ödenmesi gerekiyorsa, ben bu bedeli ödemeye de hazırım. Asla geri adım atmam, bundan sonra da yapmam gerekeni yaparım.” diyen Özcan, şöyle devam etti:

“Türk milletine ben bunu borçluyum. Bu tedbirler işe yaramaz ise ek tedbirlerimiz de var kafamızda. Onları şimdi paylaşmayayım, zamanı gelince konuşuruz. Ben tavrımdan geri adım atmayacağımı, durduğum yerde duracağımı söylüyorum.”

“BENİ KINAMANIZI YADIRGIYORUM”

Sığınmacılara adeta savaş açan tavırlarının eleştirilmesine de sinirlenen Özcan, “Göçmen seviciliği yapanları kınayacağınıza beni kınamanızı ayrıca yadırgıyorum.” diye konuştu.

Tanju Özcan: Göçmenleri evinize alıp bakın VİDEO

“EVİNİZE ALIP BAKSANIZA”

Özcan’ın, “Birer tane göçmeni evinize alıp baksanıza.” cümlesi ise yayına damga vurdu.

Devam eden CHP’li başkan, “Bayramlarda ne güzel gidiyorlar memleketlerine. Nereye gidiyorsunuz diye soran yok. Türkiye onların yazlığı mı? Ekmek elden su gölden.” ifadelerini kullandı.

“ORADA AYAKTA KALMIŞ EV YOK”

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk ise bu sözlerin üzerine “Ben İdlib’ten başlayarak Halep’e kadar savaş esnasında o bölgeye gittim, geldim. Orada ayakta kalmış ev yok neredeyse. İnsanlar çadırlarda, kamplarda, perişan olmuş yerlerde yaşıyorlar. Buradan giden insanlar, orada güvenliği sağlanmış yerlere eşini, dostunu, kayıplarını bulmaya gidiyorlar. Akrabalarını görmeye çalışıyorlar. Orada güllük gülistanlık bir şehir ya da ülke yok.” diyerek tartışmayı noktaladı.