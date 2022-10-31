CHP'li Vahap Seçer'den Milli Savunma Sanayii'ne eleştiri

AK Parti’nin vizyon belgesini eleştiren CHP’nin Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladı, 2023’ü işaret etti.

20 yıl boyunca eğitimde, sağlıkta, kültür ve sanatta, enerjide, sanayide, teknolojide, tarımda ve ulaştırmada büyük ilerleme kaydedildiğini belirten ve Türkiye’nin önünün artık daha da açık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, “Bizim hayalimiz Türkiye Yüzyılı'dır.” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın merakla beklenen vizyon belgesi, yine birilerini rahatsız etti.

"Cumhuriyet bu değil"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda partisinin düzenlediği alternatif bayram kutlamasına katılan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vizyon belgesini eleştiri yağmuruna tuttu.

Seçer, “Bizim kutladığımız Cumhuriyet, 2022 yılında Türkiye’deki Cumhuriyet anlayışı değil.” diyerek başladığı tepkili konuşmasını, İHA ve SİHA'ya varana dek sürdürdü.

CHP'li Başkan Vahap Seçer'den tepki çeken konuşma VİDEO

“Vur kır, öldür, kahramanlık türküleri...”

“Gözlerim yaşardı iki gündür, vizyona bakın.” diyen Seçer, Türkiye’nin savunma sanayisinden başladı, kahraman Mehmetçik’in başarılarına kadar hedef aldı.

Kavga dilini kullanmadıklarını, mecbur kalınmadıkça "Savaş cinayettir." diyen Atatürk’ün izinde olduklarını dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

“İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil.”





“Tamamen HDP’leşen CHP bu”

CHP’li Başkan’ın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Seçer’in terörist ağzıyla konuştuğunu savunanlar, “Konuşan kişi PKK'lı bir terörist değil CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer”, “Tamamen HDP’leşen CHP bu”, “Özgürlük onun adı işte”, “Vallahi artık şaşırmaktan nutkum tutulmaya başladı”, “Hâlbuki ye, iç, yat, seviş dimi? Onların vizyonu bu”, “Vizyonsuzlar anlamaz İHA’dan SİHA’dan” şeklinde yorumlarda bulundu.

Çalışanı PKK'lı çıkmıştı

Öte yandan Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde terör örgütü PKK/KCK soruşturması gerçekleştirilmiş, bölücü terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ileri sürülen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınanlardan biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş olmuştu.

Sevk edildiği adliyede “PKK terör örgütüne üyelikten” hakim karşısına çıkan Gündeş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bedrettin Gündeş’in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO üyeliğinden 4 yıl 6 ay hapis yattığı ortaya çıkmıştı.

Bedrettin Gündeş PKK üyeliğinden tutuklandı