Petrol
94.13
0.01%
Euro
18.388
0.07%
Dolar
17.9666
0.32%
Altın
1.032
0.13%
Borsa
2737
0.00%
Bitcoin
417.908
1.30%
BTXN Coin
8.04
-5.18%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C
    CHP'li başkan yardımcısından sınav itirafı: 2010'da soruları aldım

    CHP'li başkan yardımcısından sınav itirafı: 2010'da soruları aldım

    CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz, 2010'da sızdırılan soruları alarak sınava girdiğini itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 31 Temmuz'da gerçekleştirdiği 2022 KPSS lisans oturumu, soruların sızdırıldığı iddiasıyla günlerdir gündemde.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Devlet Denetleme Kurulu soruşturma başlatılırken, yapılan sınav iptal edildi.

    Ayrıca ÖSYM eski başkanı Halis Aygün'ün yerine de Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

    Bu gelişmelerin ardından CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

    Arkadaşının dersanesinden soruları önceden aldığını söyledi

    Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz, 2010'da girdiği üniversite sınavına günler kala bir arkadaşının gittiği dershanenin soruları önceden aldığını iddia etti.

    O dönem matematik alanında sınavı hatasız bitirdiğini belirtti.

    CHP'li başkan yardımcısından sınav itirafı VİDEO

    "Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı"

    Zenginobuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti.

    CHP li başkan yardımcısından sınav itirafı: 2010 da soruları aldım #1

    "Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım"

    İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor."

    CHP li başkan yardımcısından sınav itirafı: 2010 da soruları aldım #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    65'inci sezona girecek olan Süper Lig'in en farklı skoru Beşiktaş'a ait
    Futbol

    65'inci sezona girecek olan Süper Lig'in en farklı skoru Beşiktaş'a ait

    Antalya’da kazada yola fırlayan bebek, kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Antalya’da kazada yola fırlayan bebek, kurtarılamadı

    Görüş Bildir