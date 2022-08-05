CHP'li başkan yardımcısından sınav itirafı: 2010'da soruları aldım

CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz, 2010'da sızdırılan soruları alarak sınava girdiğini itiraf etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 31 Temmuz'da gerçekleştirdiği 2022 KPSS lisans oturumu, soruların sızdırıldığı iddiasıyla günlerdir gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Devlet Denetleme Kurulu soruşturma başlatılırken, yapılan sınav iptal edildi.

Ayrıca ÖSYM eski başkanı Halis Aygün'ün yerine de Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Bu gelişmelerin ardından CHP'li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Arkadaşının dersanesinden soruları önceden aldığını söyledi

Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz, 2010'da girdiği üniversite sınavına günler kala bir arkadaşının gittiği dershanenin soruları önceden aldığını iddia etti.

O dönem matematik alanında sınavı hatasız bitirdiğini belirtti.

CHP'li başkan yardımcısından sınav itirafı VİDEO



"Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı"

Zenginobuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti.





"Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım"

İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor."