CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ın, belediyenin zabıta bandosunu gençlerin düzenlediği bando gösterisinin önüne geçirmesi tepkilere neden oldu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ancak İzmir'in Çeşme ilçesinden yayılan bir görüntü o coşkuya gölge düşürdü.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

Yaptığıyla şaşkına çevirdi: Vatandaşların tepkisiyle karşılaştı

Protokolün de bulunduğu alanda gençlerden oluşan bir bando kortejde ilerlerken, merasim saatine geç kalan belediye bandosunu gençlerin önüne almak isteyen CHP'li Başkan Ekrem Oran, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Bir vatandaş, bugünün gençlerin bayramı olduğunu belirterek bandonun, gençlerin arkasından yürümesini istedi.

CHP'li başkandan 19 Mayıs kutlamalarına gölge düşüren hareket VİDEO



'Alın bunu' talimatı

Bu eleştiri karşısında sinirlenen Oran, zabıta ekiplerine, "Alın bunu" talimatı verdi. Gençlere sahip çıkan vatandaşlara tepki gösteren CHP'li başkanın o anları, vatandaş kamerasına yansıdı.