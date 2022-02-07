Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinin CHP'li Belediye Başkanı İsmail İnam, kendisine araziler üzerinden tepki gösteren vatandaşlarla tartışırken 'Evet bir büyük rakıya sattım' dedi.

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi yakınlarına kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin doğuya bakan bölümündeki 230 dönüm araziye, bir firma tarafından hurda eritme tesisi yapılmak istendi.

Keçecioğlu Mahallesi yakınlarına yapılmak istenen tesisin kurulmasına karşı çıkan mahalle sakinleri imza topladı.

Kimyasal ve çevreye zarar verecek hiçbir şey istemediklerini söyleyen vatandaşlar, beldede 500 adet arı kovanı olduğunu anlattı.

CHP'Lİ BAŞKAN, VATANDAŞLARLA TARTIŞTI

Davet üzerine gelerek bilgi veren CHP'li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam da kalabalığa hitap ederek OSB'nın büyümesini ve beldesinin kalkınmasını istediğini söyledi. Mahalle sakinlerinin itirazları üzerine "Perşembe'nin gelişmesini istiyor musunuz?" diye soran Başkan İnam, "Hayır istemiyoruz, gelişmesin." yanıtını alınca "Bu söyledikleriniz bir gün karşınıza çıkar. OSB'de buradan insanlar çalışıyor. Bartın, Zonguldak, Karabük, Kdz. Ereğli yatırımlarla büyüdü. Her gün köylerden insanlar İstanbul'a göç ediyor." diye tepki gösterdi.

Yeşil Çaycuma'nın korunacağı hatırlatılınca vatandaşlar adına konuşan Ecder Dombaycı, "Ben bu topraklarda fabrika istemiyorum. Gelişmeyecekse de gelişmesin. Bu tarlalar var. Olacağı da söylüyorum. Belki biz göremeyiz ama 20 sene sonra bu mahalle de gidecek." dedi.

CHP'li başkandan vatandaşa 'bir büyük rakıya sattım' tepkisi

"TOPRAKLARI SİZ VERMEDİNİZ Mİ?"

Dombaycı, ilk iş olarak yürütmeyi durdurma kararı alacaklarını söyledi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine bir vatandaş, "O zaman o toprakları siz vermediniz mi? Sen verdin." diye tepki gösterdi.

"BİR BÜYÜK RAKIYA SATTIM"

Bunun üzerine Başkan İnam da "Evet ben verdim. Bir büyük rakıya sattım." diye yanıt verdi.

Belediye meclisinde 50 metre uzağa ev yapılamayacağı yönünde meclis kararı alındığını hatırlatan vatandaş, "Nasıl böyle bir karar alıyorsun? 50 metre evin altına ev yapılamayacak. 500 metre al." dedi.

"BİLİP BİLMEDEN KONUŞMA"

Bunun üzerine Başkan İnam da "Belediye meclisinde alındı o karar. Başka şansım yok sana iyilik yaptım daha ne istiyorsun? Bilip bilmeden konuşma. 50 metreye kadar hakkım var. Mustafa bey bilmeden konuşma. Belediye meclisi kararı o kadar belediye başkanlığı mı yaptın da biliyorsun" diyerek tepkisini sürdürdü.

1993 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca kamulaştırmanın yapıldığını söyleyen Başkan İnam, tartışmalar büyüyünce "Ben mi kamulaştırdım. Belediye mi kamulaştırıyor. Beni niye muhatap alıyorsunuz. Ben sadece bilgi veriyorum." dedi.

Başkan İnam, beldenin gelişmesini istemediğini söyleyen vatandaşlara "O zaman gidin arazilerinizi geri alın." yanıtını verdi.