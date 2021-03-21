CHP'li Başkanlar: Hizmet etmemiz engellenmeye çalışılıyor

11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin bir araya geldiği toplantıda, yapılan açıklamada başkanlar dert yandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Pandemi, Turizm ve Deprem” ana başlıkları ile CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına bugün ev sahipliği yaptı.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve ev sahibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katıldı.



Toplantıda açılış konuşmasını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı.

En iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Gürün, CHP'li belediyeler olarak yapacakları hizmetlerin engellendiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ

"Adeta üvey evlat muamelesi görüyoruz. Oysa bizler oylarıyla görev başına geldiğimiz halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Tüm engellemelere rağmen bizler halkımızın emrindeyiz.

KİMSEYLE KAVGAMIZ YOK

Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sevgi, hoşgörü diline ihtiyacımız var. 11 Büyükşehir’e yapılan baskı bize değil hizmet ettiğimiz hemşehrilerimize yapılıyor. Kimseyle kavgamız yok. Bugün 11 Büyükşehir Başkanı buradayız. Toplantılarımızın amacı ortak akıl, işbirliği, dertleşme ve çözüm üretme, çünkü sorunlarımız ortak.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BU ÜLKENİN LOKOMOTİFİ

11 Büyükşehir, ülke nüfusumuzun yaklaşık 40 Milyon vatandaşının yaşadığı şehirler. Türkiye’nin lokomotifi, ekonomiyi ayakta tutan, ülkemizin saç ayağı olan şehirler. Bölgelerimiz, plakalarımız, iklimimiz farklı olsa da bizler bir bütünün parçalarıyız."

