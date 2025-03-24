CHP'li Batman delegesi: Kılıçdaroğlu'na oy verdiğim için beni partiden attılar

İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, partinin Batman delegesi Yılmaz Özkanat, tanık sıfatıyla ifade verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E Y VERECEKSİN BASKISI

Kurultay öncesinde Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi bir araya getirdiği ve kendilerine "Sizler, hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz." ifadelerde bulunduğunu belirten Özkanat, "Bana açıkça Özgür Özel'e oy verem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup, bu teklifleri onlara da söyledi." dedi.

Özkanat, diğer delegelerin Batman CHP İl Başkanı Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini savundu.

AKRABALARINI YÖNETİCİ YAPTI

Kurultay sonrasında Hüseyin Yaşar'ın CHP parti meclis üyesi olduğunu belirten Özkanat, "Hüseyin Yaşar, kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP İl Başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşar'ı İzmir'in bir ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP İl yönetimine yerleştirdi." ifadelerinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM PARTİDEN ATTILAR"

Baskılara direnerek Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söyleyen Özkanat, şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bildikleri için bir hafta önce Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevimden benim isteğim dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldım. 11 Mart'ta CHP Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırıldım. Ben partiden ihraç edilmeyi gerektirecek herhangi bir suç işlemedim. Tek suçum, kurultay zamanında kendi özgür irademle oy kullanmak istememdir."

Özkanat, Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtığını da belirtti.